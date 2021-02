Regione, stop a imposta sulla benzina. Toti: “Segnale che speriamo possa essere condiviso”

Liguria. La Regione Liguria ha abrogato l’imposta regionale sulla benzina per i mezzi di trasporto. Domani il disegno di legge, che oggi è stato approvato all’unanimità in I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali, approderà in Consiglio regionale per il via libera definitivo. Il provvedimento avrà efficacia retroattiva a partire dall’1 gennaio di quest’anno.

L’imposta viene infatti pagata dai distributori, che a gennaio hanno pagato l’importo di dicembre. Il pagamento relativo al mese di gennaio 2021 non è stato effettuato, in vista dell’approvazione della norma regionale.

“Questa misura – spiega il presidente della Regione Giovanni Toti – consente di diminuire, ancorché di poco, la pressione fiscale, in modo che i distributori possano abbassare il costo della benzina di 2 centesimi al litro. Pur consapevoli che si tratti di una quota contenuta rispetto all’ammontare complessivo delle tasse sul carburante, come Regione stiamo facendo la nostra parte: è un cambio di passo, un segnale che speriamo possa essere condiviso anche in relazione alle accise decennali che gravano sul costo della benzina”.