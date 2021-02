Regione, a Castanini l’incarico di commissario per l’innovazione digitale

Regione. La giunta regionale ha individuato la figura qualificata e specialistica in materia informatica, anche per la parte sanitaria, del commissario per l’innovazione digitale della pubblica amministrazione in ambito regionale, attribuendo le funzioni per tre anni e a titolo gratuito a Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale.

Obiettivo del commissario sarà potenziare l’efficacia e l’efficienza del sistema pubblico regionale, migliorando la qualità dei servizi a cittadini e imprese e la capacità di competitività del territorio, anche in relazione alla necessità di mettere in campo soluzioni innovative per far fronte all’emergenza Covid-19. Il Commissario avrà quindi un ruolo di impulso, proposta e coordinamento strategico a supporto della definizione delle politiche di digitalizzazione e innovazione digitale e di coordinamento strategico delle iniziative per lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale delle tecnologie informatiche, della digitalizzazione dei servizi, delle relative infrastrutture.

La delibera istituisce anche una Cabina di regia quale sede di confronto, collaborazione e raccordo con gli uffici regionali competenti e con gli enti del Sistema informativo regionale integrato (Siir): ne faranno parte il segretario generale della Giunta, il vice direttore della vice direzione generale della presidenza, il direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali, il dirigente del settore informatica. L’individuazione del Commissario rientra nei punti del Programma di Governo per la XI legislatura.