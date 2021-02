Quiliano Ritmica, si riparte domenica da Sanremo

Quiliano. Gli allenamenti continuano per le ginnaste della Quiliano Ritmica, ma tutto è ormai pronto. Ci siamo, si scaldano i motori per ripartire con grinta, volontà e tanta voglia di scendere in pedana. Come riporta l’articolo di Sabrina Rossi per Quilianonline, domenica 7 febbraio si terrà la prima prova del campionato individuale Silver FGI di ginnastica ritmica. La gara si svolgerà presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea a Bussana, Sanremo.

“Sono molto contento di questa ripartenza – ha dichiarato il presidente Aureliano Pastorelli – Dopo tutti i sacrifici. Sono quattro mesi che non vediamo una pedana, esclusa quella di Rimini. Ripartire qui in Liguria è un bel passo. Rimango sempre dispiaciuto per il continuo blocco dello sport di base, per le atlete più piccole che rimangono a casa e sono insofferenti. Domenica sarà come rinascere, speriamo di poter proseguire tutto il campionato. Ce la metteremo tutta”.

Per la Polisportiva Quiliano Ritmica parteciperanno alla gara regionale trentatré ginnaste.

Per il Livello A: Macelloni Francesca, Vadalà Viola, Astesiano Emma, Davanzante Alice, Ciavattone Miriam, Bertocci Sofia, Bosano Margherita, Fancellu Arianna, Pastore Giulia, La Marca Gaia, Ferrara Margherita, Giacchino Vittoria, Basso Giulia, Terzi Elena Sofia.

Per il Livello B: Bizzarri Margherita, Giordano Benedetta, Giordano Lavinia, Mallone Elena, Nicolini Serena, Vignolo Monia, Gianuzzi Niki, Dodino Carola, Gaggero Gaia, Oddera Caterina, Strassera Elisa, Rossello Alice, Rossetto Beatrice.

Mentre, per il Livello C: Negro Carlotta, Diabatè Amelie, Formento Martina, Giusto Elena, Morielli Emma, Cancellara Alessia.

Le ginnaste saranno accompagnate dalle istruttrici Stefania Pavero, Alessia Canobbio e Giulia Ivaldi.