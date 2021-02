Pietra Ligure. “Qualcuno mi ha chiesto come mai sabato scorso non ero presente davanti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per partecipare alla manifestazione organizzata per chiedere la riapertura del punto nascite. Ora ve lo spiego”.

Così il consigliere regionale e capogruppo di “Cambiamo!” in Regione Angelo Vaccarezza – con un video-messaggio pubblicato sulla sua pagina facebook – ha voluto chiarire definitivamente la sua posizione in merito alla questione che nelle ultime settimane ha alimentato diverse polemiche in tutto il savonese.

di 28 Galleria fotografica La manifestazione per il punto nascite del Santa Corona









PUNTO NASCITE DI PIETRA, IL VIDEO-MESSAGGIO DI ANGELO VACCAREZZA

Vaccarezza, nel suo messaggio, ha affermato che il punto nascite riaprirà e che “il Dea di secondo livello del Santa Corona ripartirà dai suoi primari”. Nel video, infine, il consigliere regionale non ha risparmiato una stoccata ai suoi avversari politici.