Punto nascite Santa Corona, il difensore civico scrive ad Asl: “Tenere in giusta considerazione la posizione del comitato”

Pietra Ligure. “Il difensore civico di Regione Liguria, Francesco Lalla, sollecitato dai cittadini del ponente ligure che chiedevano un suo intervento immediato per riaprire il prima possibile tutti i servizi sospesi presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha scritto direttamente al dottor Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl 2, segnalando tutte le richieste e preoccupazioni dettagliate dai promotori della campagna a difesa della sanità pubblica”.

E’ quanto dichiarano dal gruppo Nascere a Pietra dopo aver inviato una lettera al difensore civico con cui presentavano “la grave e preoccupante situazione determinata dalla chiusura”.

“Il dottor Lalla – spiegano – ha concluso la missiva chiedendo di tenere nella dovuta considerazione quanto evidenziato dalla nostra segnalazione e ha specificato di voler essere dettagliatamente informato sui provvedimenti che si intendono adottare in merito. Apprezziamo l’intervento celere e chiaro del difensore civico, nella speranza di poter essere informati al più presto dei provvedimenti urgenti che assumerà l’Asl 2 a riguardo”.

“Ricordiamo infine – concludono – che ogni giorno di chiusura, in particolare del pronto soccorso ostetrico priva il Dea di secondo livello di quella organizzazione necessaria in caso di emergenze particolarmente gravi; questa carenza e questo rischio rimane a carico di tutte le famiglie da Ventimiglia a Varazze. Proseguono nel frattempo i preparativi per l’abbraccio in sicurezza al Santa Corona previsto per sabato 13 febbraio alle ore 10.00”.