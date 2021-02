Provincia, al via la seconda parte del progetto “L’Eroico e i giovani”

Provincia. È incominciata oggi la seconda parte del Progetto “L’Eroico e i giovani” realizzato dalla Provincia nelle scuole superiori della provincia di Savona.

Dopo la visione, nelle scuole, del docufilm “L’Eroico” realizzato dal videomaker Marco Rimondi e la visita virtuale al Museo della Bicicletta di Cosseria, nel programma da oggi in poi, la video conferenza sul tema “La sensibilizzazione dei giovani allo sport” con relatore un medico sportivo prestigioso, il Dottor Marco Bruzzone, in collegamento dall’area medica della squadra di calcio dell’Atalanta.

Due ore di tavola rotonda, per promuovere il valore educativo dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva. Oggi, in collegamento alla videoconferenza oltre trecento ragazzi dell’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio. Venerdì prossimo, sarà il turno del Liceo Giordano Bruno di Albenga, a seguire lunedì prossimo il Ferraris Pancaldo di Savona, per terminare martedì 16 febbraio con il Patetta di Cairo Montenotte.

Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha affermato: “Sono molto soddisfatto come Presidente dell’ente per questo risultato importante, perchè in un momento così complicato riuscire, grazie all’attività svolta dai nostri uffici coordinati dalla dirigente Dott.ssa Marina Ferrara e dall’amministrazione in primis dal consigliere delegato Dottor Eraldo Ciangherotti, a mettere in piedi un progetto di questo tipo con una partecipazione qualificata come quella del Dottore Marco Bruzzone specialista della medicina sportiva dello staff di squadra professionistica di serie A di calcio, è sicuramente una bella soddisfazione, perciò con immenso piacere questa mattina ho dato avvio alla prima sessione con l’istituto secondario superiore ‘Giancardi-Galilei-Aicardi’ di Alassio confidiamo che possa veramente giungere un messaggio positivo e propositivo ai nostri ragazzi”.

“Lo sport, non solo, fa bene alla salute ed è un momento per staccare la spina – ha dichiarato il consigliere povinciale con delega all’Istruzione Eraldo Ciangherotti – abbiamo scelto insieme alla dirigente provinciale del settore Istruzione la Dottoressa Marina Ferrara, questo tema nelle scuole superiori perché lo sport aiuta i ragazzi a socializzare aumenta in loro l’autostima e favorisce una sana competizione. Forza ragazzi, noi facciamo il tifo per voi”. .