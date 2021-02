Savona. Primi riscontri dopo la manifestazione dei ristoratori di ieri che si è svolta a Savona: la Fiepet e Confesercenti comunica che, grazie alla grande partecipazione, si è creata la possibilità di condurre nuove trattative con il Comune e con alcuni deputati e senatori eletti in Liguria.

“Le principali richieste che verranno avanzate sono quelle di ottenere maggiori ristori, programmazione sulle eventuali future chiusure, possibilità di tornare a lavorare in sicurezza e riaprire le varie attività al momento chiuse” afferma l’associazione di categoria, in prima linea nella battaglia condotta dagli operatori della ristorazione e dei pubblici esercizi.

“A livello locale verrà nuovamente chiesto al Comune un aiuto verso i pubblici esercizi per quanto riguarda le imposte locali come la Cosap e la Tari” evidenzia la rappresentante Deborah Borghi.

E in merito alla protesta: “La Fiepet e Confesercenti si dissociano comunque da tutti i comportamenti non autorizzati e non rispettosi delle norme di distanziamento sociale e di protezione individuale istituiti in merito all’emergenza Covid-19, mentre ringraziano tutti i lavoratori e imprenditori che hanno preso parte alla manifestazione nel pieno rispetto delle regole”.

“In un momento così difficile per le attività da noi rappresentate, è necessario da parte delle varie associazioni di categoria attive sul territorio savonese mostrarsi unite e al fianco dei propri associati, cercando di collaborare al fine di ottenere importanti risultati”.

“Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare il prefetto di Savona che con estrema gentilezza e disponibilità ha accolto una piccola delegazione per poter ascoltare le richieste dei pubblici esercenti” conclude la Fiepet.