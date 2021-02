Prima giornata del Silver Vaccination Day a Finale Ligure, secondo il piano vaccinale per gli over 80 messo a punto dalla Asl 2 Savonese.

Da questa mattina, dalle ore 10 alle ore 16, il personale sanitario della Asl 2 ha iniziato le somministrazioni di vaccini all’interno dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.

di 7 Galleria fotografica Prima giornata del Silver Vaccination Day a Finale Ligure









Forme e modalità similari a quanto avvenuto al Palatrincee e al Palcrociere di Savona: “Contiamo di eseguire 300 vaccinazioni al giorno: sicuramente un gran risultato che dimostra la nostra alta capacità operativa sul territorio” ha detto Monica Cirone, direttore delle professioni sanitarie Asl 2, che sta coordinando il Vaccine Day finalese.

“Tutto procede al meglio, secondo il protocollo sanitario per garantire la massima sicurezza, con il supporto dei volontari della protezione civile”. aggiunge.

All’interno dei Chiostri di Santa Caterina sono in tutto sei le postazioni per le registrazioni degli anziani, due per le somministrazioni di vaccini: “Il sistema organizzativo ci consente il pieno rispetto del programma indicato a livello regionale, approvvigionamento vaccini, strumentazioni e altri aspetti operativi stanno funzionamento molto bene e siamo soddisfatti dell’andamento del piano vaccinale”.

“In relazione al piano aziendale messo in atto non ci saranno intoppi anche per i richiami e la relativa somministrazione della seconda dose”.

E dopo i due giorni di Finalborgo, il 15 e il 16 febbraio, e mercoledì ad Albenga, si proseguirà con Cairo Montenotte, presso la scuola penitenziaria, il primo, terzo e quarto martedì del mese; a Millesimo presso il palazzetto dello sport (struttura polivalente) in piazza Pertini, il secondo martedì del mese. La Asl 2 conta inoltre di creare altre sedi per limitare il più possibile gli spostamenti degli anziani: “Stiamo valutando nuove postazioni vaccinali anche nei piccoli paesi, specie dell’entroterra savonese” sottolinea ancora la responsabile Asl 2.

“Infine, da lunedì prossimo inizieremo anche le somministrazioni ai liberi professionisti del settore sanitario, altre categorie maggiormente a rischio rispetto all’emergenza pandemica” conclude.