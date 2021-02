Prima chiede una sigaretta e poi minaccia col coltello due minorenni usciti da scuola: 35enne arrestato

Albenga. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da due ragazzi 17enni che ieri, ad Albenga, all’uscitita da scuola, mentre si dirigevano verso il pulman sono stati fermati da un uomo che prima gli ha chiesto una sigaretta e poi ha estratto un coltello mincacciandoli ed intimando loro di dargli i soldi.

Uno dei due ragazzi, con molto sangue freddo gli ha dato l’intero pacchetto di sigarette sperando che desistesse ma l’uomo si e’ fatto piu’ minaccioso brandendo il coltello. Approfittando di un momento di distrazione del rapinatore i due giovani si sono dati alla fuga e hanno chiamato il 112.

Immediatamente due pattuglie della radiomobile sono giunte sul posto ed hanno iniziato le ricerche dell’uomo che e’ stato notato qualche chilometro dopo. Vista l’aggressività ed il fatto che fosse armato i militari lo hanno bloccato con le tecniche di immobilizzazione rendendolo incapace di muoversi. Messo in sicurezza, è stato perquisito e trovato in possesso del coltello multifunzione. È stato quindi arrestato e condotto in caserma.

I due ragazzi hanno ricostruito in maniera dettagliata quanto accaduto e soprattutto la descrizione perfetta del tedesco, ha agevolato il suo rintraccio da parte dei carabinieri. L’uomo, incensurato, senza fissa dimora è stato fotosegnalato e rinchiuso nel carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria.