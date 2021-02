Precipitano da un viadotto sulla Torino-Savona: gravi due giovani operai

Provincia. Grave incidente questo pomeriggio sulla Torino-Savona (in direzione di quest’ultima) dove due operai sono precipitati per una ventina di metri da un viadotto.

L’incidente, che avrebbe coinvolto due giovani stranieri, si è verificato sul viadotto Cento, tra Mondovì e Niella Tanaro.

Per prestare i primi soccorsi sono giunti sul posto sia l’elisoccorso che i militi del 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: uno al Cto di Torino mentre l’altro al Santa Croce di Cuneo.