Portuali, i sindacati a sostegno del Culp: “Trovare i fondi per garantire il ricambio generazionale”

Savona/Vado L. Dopo il pressing della Culp anche i sindacati di categoria scendono in campo sulla necessità di un ricambio generazionale dei lavoratori portuali della Compagnia savonese, una richiesta avanzata a livello istituzionale e alla stessa Autorità portuale.

“Il calo dei traffici dovuto alla crisi pandemica mondiale ha evidenziato, ancora una volta, il ruolo della Compagnia Unica “Pippo Rebagliati” di Savona nell’asset portuale. Storicamente nel porto, il primo soggetto su cui si ripercuote il picco negativo delle attività è il fornitore di manodopera temporanea, la Culp appunto, il cui personale viene richiesto dalle aziende terminalistiche dello scalo per affiancare i dipendenti diretti e/o per svolgere operazioni portuali” affermano Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“Questo evidenzia come il modello porto di Savona sia sostenuto nei suoi equilibri dalla Compagnia Unica che si cala nel ruolo di ammortizzatore assorbendo le diminuzioni di lavoro e esercitando, come da ruolo, una tutela economica ed occupazionale a favore dei Terminal e per i lavoratori del porto”.

“Vista la peculiarità della gestione del personale a fronte di un età media anagrafica sempre crescente, dell’aumento dei turni notturni e in considerazione del fatto che i portuali Culp non rientrano nel lavoro usurante, le scriventi ritengono indispensabile per la continuità e lo sviluppo del porto individuare, anche attraverso il com.15 bis della L 84/94, i fondi necessari per cominciare un percorso di ricambio generazionale della pianta organica della “Pippo Rebagliati” concludono i sindacati.