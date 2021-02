Pioggia di contributi nel savonese per il rischio idrogeologico e l’adeguamento di edifici pubblici

Savona. Pioggia di finanziamenti anche nel savonese per lenire il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza territori ed edifici pubblici.

I Ministeri dell’Interno e il Mef hanno firmato questa settimana il decreto di ammissione ai contributi richiesti, che vanno a coprire interventi di ripristino dei danni alluvionali, ma anche di difesa del suolo, efficientamento energetico o adeguamento antincendio e anti sismico.

Tra le istanze ammesse, quelle presentate dal Comune di Savona, per un totale di circa tre milioni di euro, Finale Ligure, due milioni e mezzo, stessa cifra per Carcare e Quiliano mentre Albisola Superiore e Pietra Ligure per oltre due milioni e Andora poco meno.

Un milione di euro (circa) ai comuni di Albissola Marina, Cengio, Massimino, Calice Ligure, Giustenice, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Garlenda, Murialdo, Noli, Onzo, Zuccarello, Pallare, Borghetto Santo Spirito, Celle Ligure, Urbe, Tovo San Giacomo, Sassello e Villanova d’Albenga.

Erogazioni di minore entità aggiudicati anche dai comuni di Ceriale, Erli, Laigueglia, Varazze, Cosseria, Mallare, Millesimo, Pontinvrea, Boissano, Roccavignale, Osiglia, Altare.

Il venti per cento del contributo sarà concesso entro fine mese, il sessanta per cento all’affidamento dei lavori mentre la parte restante dopo l’invio del collaudo degli interventi eseguiti.