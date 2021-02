Pietra Ligure, Matteo Canciani “torna” in Forza Italia: “Pronto a dare voce a commercianti e imprenditori in difficoltà”

Pietra Ligure. Matteo Canciani “torna” in Forza Italia. Ad annunciarlo è lo stesso imprenditore pietrese, pronto a mettersi a disposizione del partito e del suo coordinatore savonese Marco Melgrati (con cui Canciani ha condiviso il percorso nel movimento “Politica per Passione”).

“Ritorno in punta di piedi nel partito che, da imprenditore, più mi ha rappresentato e mi rappresenta”, afferma Canciani, reduce da “un lungo periodo fuori dalla politica per scelte personali” ma durante il quale non ha “mai tradito né pensato di tradire quel partito che da sempre mi rappresenta”.

“Il mio ritorno nel mondo della politica è dettato dalla voglia di poter dare il mio contributo e portare la voce di commercianti e imprenditori in difficoltà in un periodo così drammatico che ha colpito molteplici settori, soprattutto quello della ristorazione. Mi metto a disposizione del partito e dell’amico Marco Melgrati nella speranza che nuovi volti e vecchie conoscenze facciano la stessa mia scelta”

“Non è l’uscire dal porto, ma il tornarci, che determina il successo di un viaggio”, conclude Matteo Canciani.