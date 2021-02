Pietra Ligure, al via il casting per la selezione delle comparse nel film “Stilema”

Pietra Ligure. Al via il casting per la selezione delle comparse, a titolo gratuito, per due scene del film drammatico “Stilema: la vita dipende dalla paura della morte” che si sta girando nel centro storico di Pietra Ligure.

Nello specifico, per la prima scena, la produzione è alla ricerca di dieci comparse, tra i 30 e i 60 anni di età, in abbigliamento casual, di una o due persone, tra i 60 e i 70 anni, capaci di suonare la fisarmonica, in abbigliamento casual e con la propria fisarmonica e di una o due coppie, dai 65 anni in poi, in abbigliamento casual e capaci di ballare il liscio. Per la seconda scena, la selezione interesserà quattro comparse dai 30 ai 60 anni, in abbigliamento casual.

Le riprese saranno effettuate a Pietra Ligure venerdì 26 febbraio con inizio alle ore 9 e termine alle ore 12. A tutti i partecipanti sarà chiesto di effettuare un tampone rapido anti-covid, totalmente a carico della produzione.

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a comparse@glfc.it. entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 24 febbraio p.v. La selezione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo delle candidature. Per ulteriori informazioni, contattare il numero telefonico +39.340.5324412.

Il lungometraggio, interamente ambientato nella Riviera Ligure di Ponente, tra Quiliano, Borgio Verezzi e, appunto, Pietra Ligure, è prodotto dalla società milanese “Adamantis Excelsior Cinematografica” per la regia di Roger A. Fratter e realizzato in collaborazione con la Genova-Liguria Film Commission. Storia particolare e a tratti misteriosa, vede attori protagonisti Gabio Mazzari e Valentina Di Simone.