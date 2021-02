Piano vaccinale nel savonese, confronto Asl-Anci. Olivieri: “Entrò martedì la definizione zona per zona”

Provincia. “In considerazione della situazione di fatto venutasi a creare con riferimento all’importantissimo e delicatissimo argomento, ci si è attivati per ottenere coordinamento e sintesi della situazione che interessa le nostre comunità ed i nostri Comuni”. Lo comunica, in una nota, Il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri in relazione al piano vaccinale nel savonese.

“Come verrà formalizzato in ufficio presidenza e consiglio direttivo Anci che si riuniranno domani mattina dalle 9, a seguito di contatti con il direttore generale dell’Asl Dottor Damonte Prioli e il nostro direttore Anci Angelo Vinai, domani, lunedì 15 febbraio, alle ore 13.30 ci sarà una videconferenza tra Asl2 e Anci per la definizione di quanto opportuno e necessario al fine di definire il riallineamento delle situazioni e definire cronoprogramma”.

“Seguiranno, suddividendo il nostro comprensorio provinciale probabilmente in 4 gruppi, altrettante videoconferenze, confidiamo nella giornata di martedì, per la definizione puntuale, zona per zona” conclude Olivieri.