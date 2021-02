Piano rifiuti a Savona, primo ok dal dalla commissione consiliare: la soddisfazione della Lista Civica 2.0

Savona. I consiglieri e gli assessori della Lista Civica Caprioglio Sindaco Alessandro De Lucis, Giancarlo Dogliotti, Alberto Marabotto, Maurizio Scaramuzza, Andrea Sotgiu e Alessandro Venturelli esprimono “soddisfazione per la delibera relativa al piano per la raccolta dei rifiuti domestici proposta dall’amministrazione, licenziata dopo un esaustivo e meticoloso iter, passato attraverso il lavoro di uffici e giunta, nonché della prima commissione”.

“In particolare, dall’analisi di alcune necessità della città proposte dalla Lista Civica 2.0, sono stati accolti importanti spunti quali il mantenimento ed il potenziamento del servizio di recupero ingombranti, sia con le stazioni ecologiche mobili, sia tramite il ritiro a domicilio a pagamento, la dotazione di arredi urbani in grado di accogliere rifiuti differenziati ed il potenziamento del servizio nelle zone più a vocazione turistica”.

“Importantissimo l’accoglimento delle richieste di controlli contro l’abbandono di rifiuti in improvvisate discariche e la sensibilizzazione per la riduzione degli imballaggi alla fonte, verso un’agenda plastic free. Fondamentale sottolineare come il lavoro di concerto tra i diversi organi amministrativi abbia portato ad accorgimenti che vogliono essere un aiuto per tutti i savonesi”, concludono.