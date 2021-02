Piano post Covid per il rilancio del turismo, Berrino: “Prematuro e mancano risorse”

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quali azioni saranno adottate per rilanciare il turismo in Liguria durante e dopo la pandemia, attuando quanto definito nell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale circa l’istituzione di un tavolo regionale per realizzare un Piano Strategico per lo sviluppo turistico post-Covid.

L’assessore al turismo Gianni Berrino ha ricordato che nel gennaio scorso ha convocato un primo tavolo per un Piano regionale post Covid impegnandosi a aggiornare il Consiglio sull’esito delle prossime riunioni.

Rispetto alla richiesta di elaborare un piano strategico regionale ha precisato che mancano risorse certe e ha aggiunto: “Fare oggi un piano strategico regionale quando non si sa ancora quando finirà l’emergenza Covid è molto rischioso”.

“A mio parere in questo momento non dovremmo abbandonare quello che stiamo facendo per la cura di tutto il nostro territorio, dall’entroterra alla costa” conclude.