Parcheggi gratis il giorno prima di San Valentino, Carrara: “Pietra segua l’esempio di Savona”

Pietra Ligure. Il consigliere comunale pietrese e capogruppo del “Polo di Centrodestra per Pietra” Mario Carrara ha presentato una mozione consiliare “urgente” per chiedere all’amministrazione comunale di disporre la gratuità di tutti i parcheggi blu della città per incentivare gli acquisti il giorno prima di di San Valentino.

“Abbiamo appreso dagli organi di informazione on line del meritorio provvedimento assunto dal Comune di Savona che, nella situazione di grave crisi generale, per venire incontro alle aziende commerciali ed ai pubblici esercizi, ha disposto la gratuità di tutti i parcheggi a pagamento della città, in occasione del giorno del prossimo S.Valentino, 14 Febbraio, per la precedente giornata giornata di sabato. Provv.dimento teso ad invogliare, incoraggiare, incentivare l’affluenza del pubblico – scrive Carrara nella mozione -. A Pietra Ligure la situazione, specie nel centro urbano, è sotto gli occhi di tutti, di grande difficoltà per i commercianti e gli esercenti che, oltre alla crisi provocata dalle restrizioni della pandemia, devono anche subire le ormai più che evidenti conseguenze del “senso unico’. sul lungomare centrale, che ha provocato e sta provocando la ,lesertificazion, progressiva del centro stesso della città”.

“Che la gran parte delle aziende commerciali del centro stia subendo una pesante diminuzione del proprio giro d’affari è una questione fonte di una ‘sofferenza’ che si sta generalizzando e che, se non si cambia e si andrà avanti ostinatamente così, provocherà conseguenze sulla stessa possibilità della loro ‘sopravvivenza’ – prosegue il capogruppo -. Per tutto quanto sopra, ci preghiamo di chiedere di impegnare il sindaco e la giunta ad adottare anche a Pietra Ligure, in occasione del giorno di S.Valentino, per la precedente giornata di sabato 13 Febbraio e per tutta la durata della giornata, la gratuità dei parcheggi pubblici a pagamento della città, al fine d’incentivare ed incoraggiare l’affluenza del pubblico nel centro urbano”.

“Questo provvedimento è da interpretarsi come una forma di ‘aiuto’ concreto ai negozi ed agli esercizi pubblici. Chiediamo, vista l’imminenza e l’urgenza del provvedimento da adottarsi, al Presidente del Consiglio comunale di leggere la presente in apertura del Consiglio comunale di domani, se non venisse accolta la proposta di intendere la presente come mozione consiliare urgente, considerandola, invece, come ordine del giorno urgente a sostegno del tessuto economico della città” conclude Carrara.