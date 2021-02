Pallavolo Carcare sconfitta ad Alba, calo di tensione post blocco retrocessioni?

Tanti mesi di preparazione fisica e tecnica per farsi trovare pronti al campionato. Un lavoro duro che ha dato i suoi frutti visto che Carcare ha iniziato bene il campionato di Serie B2, vincendo due partite su quattro e riuscendo ad aggiudicarsi un set anche nelle due gare terminate con una sconfitta.

Settimana scorsa, tuttavia, è arrivata la notizia del blocco retrocessioni. Vista la sconfitta rimediata contro l’Alba Volley, un 3 a 0 abbastanza netto ad esclusione del primo set (25-21, 25-19 e 25-15), viene naturale chiedere al tecnico delle valligiane se vi può essere una correlazione tra la prima “sconfitta senza vincere mai” e la scomparsa dello “spauracchio retrocessione”.

“Il blocco delle retrocessioni non ha influenzato l’ambiente di lavoro. Abbiamo degli obiettivi da portare avanti e le ragazze sanno che continuare a lavorare bene in palestra fin da ora è il modo giusto di prepararsi ad un altro anno di B2. Non è stata accolta ovviamente bene perché è bello lottare in campo per qualcosa ma, come detto, sappiamo che lavorare bene sui nostri obiettivi è il modo giusto di andare avanti”, il pensiero del coach Alberto Battistelli.

Venendo alla sconfitta, la terza stagionale in cinque incontri, l’allenatore taglia corto: “Sulla partita non c’è molto da dire. Un campo difficile dove poche formazioni riusciranno ad ottenere punti. Noi siamo rimasti in partita due set dove a tratti siamo riusciti anche a stare davanti di 2 o 3 punti, senza però riuscire a capitalizzare”.

Mercoledì ci sarà già l’occasione per riscattarsi contro Serteco tra le mura amiche. Inizio ore 21.