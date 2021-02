Carcare. La Pallavolo Carcare continua a mantenere un perfetto equilibrio tra partite vinte e perse. Dopo la terza sconfitta, rimediata sabato scorso contro Alba, ieri sera è arrivato il terzo successo stagionale in occasione della prima gara di ritorno. Già all’andata le valligiane avevano superato Serteco, con il punteggio di 3 a 1.

Questa volta la sfida è stata più emozionante. Le padrone di casa si sono portate avanti per due a zero, aggiudicandosi il primo set 25 a 18 e il secondo 25 a 0. Tutto sembrava far presagire un mercoledì sera in scioltezza. Tuttavia, il team del capoluogo ligure è riuscito a riportarsi in parità (19-25 e 21-25). Per quanto non sia psicologicamente facile passare da essere a un passo dal successo a pochi punti da una sconfitta, Carcare è riuscita a trovare le energie necessarie per far proprio il match, chiudendo il tie-break sul 15-11.

Foto 3 di 3





Con questo successo, le biancorosse ottengono 2 punti e salgono a quota 8 in classifica. Per iniziare la partita, coach Battistelli si è affidato al palleggio Michela Zunino, all’opposta Daniela Cerrato, alle bande Selene Raviolo e Arianna Cafagno, ai centrali Silvia Giordani e Chiara Briano e al libero Elisa Torresan. Sono state del match Greta Filippini (banda), Giorgia Moraglio (libero), Valentina Rossi (palleggio) e Matilde Bellandi (opposto). A disposizione di coach Battistelli, i centrali Giulia Masi e Francesca Taricco e la banda Giada Gulisano.

Il presidente del Carcare Michele Lorenzo commenta così le due ore abbonanti di gara: “Una partita gara molto tecnica e ben studiata nei minimi particolari dagli allenatori di entrambe le squadre. Il punteggio ha premiato la determinazione e la tecnica delle valbormidesi. La giovane formazione genovese non ha nulla da rimproverarsi, ha combattuto e vinto nel momento giusto”.