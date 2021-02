Ospedale Cairo, Toti pronto a rivalutare la privatizzazione: “Potrebbe restare interamente pubblico”

Cairo Montenotte. “Il tempo passa, e il problema della sanità valbormidese è ancora privo di soluzione. Credo che le nostre richieste e i solleciti siano legittimi, e vorremmo avere qualche certezza in più”. Così il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, presidente del distretto socio-sanitario delle Bormide, interviene alla video-conferenza con la Regione, i sindacati, e i primi cittadini del territorio.

Presente anche il governatore Giovanni Toti, che ha preso in carico l’appello di tutti i sindaci, in primis ha raccolto la sfida di tentare, in tempi brevi, di dare risposte sul futuro dell’ospedale. Prima fra tutte, quella di rivalutare la strategia della privatizzazione, sulla base di un percorso che non escluderebbe di lasciare il nosocomio cairese in quota interamente pubblica. Importanti le indicazioni avute anche relativamente al potenziamento dei servizi per il territorio del comprensorio.

“Il tavolo è solo all’inizio, ci riaggiorneremo a fine mese, ma per noi è fondamentale avere garanzie sul futuro della struttura, che, ringraziamo il presidente Toti per averlo ribadito, non diventerà una Rsa ma resterà un ospedale, con prossimi potenziamenti, tra cui quello della seconda automedica ma, soprattutto, della riapertura del Punto di primo intervento, seppur inizialmente H12”, prosegue Lambertini.

Dal fronte dell’Asl, era presente il neo direttore generale Marco Prioli, che ha sottolineato come si stia lavorando per l’assunzione di un medico che possa coprire l’incarico al Ppi.

Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri: “È stato molto importante sentire direttamente dalla voce del presidente, che è anche assessore alla sanità e commissario all’emergenza Covid, la volontà di dare corso, questa è una prima tappa. Così come ha fatto il sindaco di Cairo e presidente del distretto sociale della Valbormida, mi associo a lui nella richiesta di quello che già ci è stato anticipato per vie brevi di un imminente seguito con un incontro con tutti i sindaci, perchè oggi erano presenti il presidente del distretto e quelli degli ambiti che fanno capo al distretto che oltre allo stesso Cairo sono Millesimo e Carcare”.

“Il presidente Toti ha dato indicazione su questo, di una rivalutazione di quello che è il percorso della gara per il riconoscimento a Cairo (questo si può fare nello spazio del contenzioso pendente) e di un potenziamento dei servizi in particolare dei servizi di medicina del territorio e dell’imminente possibilità per un automedica dedicata al nostro comprensorio. Abbiamo sentito delle indicazioni concrete e su questo la sinergia è fondamentale tra i rappresentanti del territorio. Amministrazioni, sindacati, comitato dobbiamo continuare a lavorare in questa ottica e pertanto, a prescindere dalla competenza diretta che la Provincia non ha in materia sanitaria ma come Ente di secondo grado di coordinamento prestiamo tutto il nostro massimo impegno in questo.”

“Evidente è l’interesse alla collaborazione e l’unione di intenti tra amministrazioni, sindacati e comitato, soprattutto per dare un’accelerazione alle risposte sulle questioni aperte e sulle scelte da fare nel prossimo futuro. Con oggi si dà il via ad un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di diversi soggetti e allo scopo di poter discutere sulle future attività di interesse del territorio. Temi principali il punto di primo soccorso e il potenziamento dei servizi sanitari nel territorio”.

“Finalmente dopo 93 giorni dalla nostra richiesta si è aperto il tavolo sulla sanità valbormidese – afferma il segretario Cgil Andrea Pasa – Purtroppo non ci sono le tempistiche, nonostante le garanzie che abbiamo ricevuto ad oggi non sappiamo quando all’ospedale di Cairo si tornerà a lavorare sulle emergenze. E nemmeno quando sarà incrementata la presenza del 118, apprezziamo invece l’impegno sul potenziamento dell’elisoccorso, con piste di atterraggio pronte in alta valle e nuove in via di definizione a Cairo, Murialdo e Giusvalla”.