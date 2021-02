Oltre 60 clienti seduti al bar, carabinieri multano locale cairese. Il titolare: “Ero in regola”

Cairo Montenotte. Erano le 17:30 di sabato sera, quando – in seguito ad alcune segnalazioni – i carabinieri si sono recati in un bar del centro per dei controlli e al loro arrivo hanno trovato 62 clienti: circa una ventina nel dehor e 40 all’interno del locale.

È scattato subito il provvedimento: alla Caffetteria Regio di via dei Portici due multe per un totale di 800 euro e chiusura per cinque giorni del locale. A detta dei carabinieri, infatti, si trattava di assembramento, le distanze di sicurezza non venivano rispettate e mancava il cartello che indica la capienza massima del bar.

Non mancano, però, le contestazioni del proprietario che farà ricorso: “All’ingresso del locale, c’è una persona addetta che controlla che vengano rispettati i numeri. In totale tra dehor e interno del bar, la disponibilità di posti è pari a 65 – spiegano gli avvocati Alberto Bonifacino e Vittorio Savona- Al momento dei controlli, le persone erano regolarmente sedute, nessuno era in piedi”.

“È probabile che non tutti fossero a distanza di un metro, ma come spesso capita al bar, un luogo di socialità, le persone si incontrano e scambiano due chiacchiere. È davvero troppo chiedere ad un barista di controllare come uno sceriffo che i propri clienti stiano sempre alla giusta distanza”.

“Per questo presenteremo una memoria difensiva alla Prefettura, il primo step per poi procedere con il ricorso. Contesteremo l’assembramento, ma non la chiusura di 5 giorni, in quanto essendo in zona arancione l’incasso sarebbe comunque ridotto e non ne vale la spesa” concludono gli avvocati.