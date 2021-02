Nuovo direttivo per Vite in Riviera: confermati presidente e vice, tra le novità c’è Sommariva

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Vite in Riviera, la Rete di impresa che riunisce 27 tra le più importanti aziende vitivinicole della Riviera di Ponente (Savona e Imperia) cambia il Consiglio direttivo, dando spazio a volti giovani, manager affermati e via dicendo.

Escono Domenico Ramoino, titolare di Azienda Agricola Ramoino, Marco Temesio di Cascina Nirasca, e Caterina Vio dell’Azienda Agricola Biologica Bio Vio, per lasciare spazio a Carlotta Carminati di Azienda Agricola A Maccia, Filippo Bertolotto di Azienda Agricola Vecchia Cantina e Agostino Sommariva dell’omonimo Frantoio Sommariva. Il presidente Enrico Massimo di Viticoltori Ingauni e il vice presidente Lorenzo Turco di Azienda Agricola sono invece riconfermati.

“Vite in Riviera è un progetto di marketing territoriale importante e dedicato interamente alla nostra zona e alle sue aziende – afferma Massimo Enrico – In questi mesi ci siamo impegnati anche nell’organizzare l’accoglienza e il turismo enogastronomico in loco, per mezzo di linee guida ed attività formative dedicate alle nostre cantine e frantoi in rete. Fare sistema diventa una leva importante che ci può aiutare ad uscire da questo momento difficile, così come puntare sul turismo di prossimità, che faccia emergere le bellezze del Ponente e le sue eccellenze vinicole e olivicole”.

