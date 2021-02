Nuova illuminazione a led a Pietra Ligure, risparmio energetico del 60%

Pietra Ligure. Altro progetto “Smart City” nella cittadina pietrese nell’ambito del programma amministrativo del Comune. Non solo innovazione tecnologico o mobilità sostenibile ma anche efficientamento energetico: in quest’ottica l’amministrazione comunale ha varato un intervento per l’illuminazione pubblica proprio per la riqualificazione e razionalizzazione dei consumi energetici.

Nei giorno scorsi, infatti, gli operai comunali hanno sostituito 21 (11 in via Messina/Aurelia e 10 sul lungomare XX settembre) lampade fluorescenti a vapori di sodio con nuovi dispositivi a tecnologia a led in grado di assicurare elevate prestazioni energetiche e garantendo una migliore resa.

“Grazie a questo intervento si avrà un risparmio energetico del 60% e, quindi, un minor impatto ambientale” sottolinea il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“L’impiego di tecnologie ad alta efficienza è un elemento imprescindibile per la creazione di un ecosistema efficiente, integrato e smart”.

“Nonostante la pandemia è nostra intenzione proseguire con il piano di realizzare una Pietra Ligure modello Smart City, con al centro l’ambiente e la qualità di vita dei nostri cittadini, oltre a processi di innovazione che riguardano l’accesso ai servizi pubblici ma anche la valorizzazione del territorio e del nostro patrimonio culturale” conclude il primo cittadino pietrese.