Si intitola “Nuggets: bocconcini di cinema da gustare” la nuova web-serie de Il Barone Rampante nata da un’idea dell’attore pietrese Manuel Zicarelli.

Perché Nuggets? “I Nuggets ( letteralmente pepite) – spiegano dal Barone Rampante – sono i classici bocconcini deliziosi da gustare. Spesso uno tira l’altro. Pasto adorato soprattutto dai teenager, protagonisti dei nostri episodi. Nuggets è quindi una web-serie fatta per l’appunto di piccoli bocconcini, scollegati tra di loro e di diverso genere, che facciano riflette su temi importanti del quotidiano. Il taglio è a volte ironico, a volte commovente. sempre emozionale. Lo scopo della nuova web-serie non è dare una risposta, ma porre la domanda. E lasciare allo spettatore una chiave di lettura diversa della realtà. I tempi di realizzazione sono sempre contenuti ad una/due giornate di riprese”.

“In questo modo l’associazione resta in vita anche durante la pandemia – spiega la presidente prof.ssa Marcella Rembado, che con il Consiglio Direttivo ( Andrea Canfora, Ivonne Imassi, Micaela Delfino, Roberto Trovato, Federica Audissone, Paola Calcagno) ha promosso fortemente questo progetto (realizzato con i contributi del Comune di Borgio Verezzi e della Fondazione De Mari) – e può operare in totale sicurezza, perché ogni episodio coinvolge un numero limitato di attori per un breve tempo, tutti ovviamente sottoposti preventivamente al tampone, insieme ad ogni membro della troupe”.

E il primo episodio, dal titolo “Giuliano e’ geloso” ( sceneggiatura di Marco Tosti) e’ stato girato proprio domenica 21 febbraio, per la regia e il soggetto di Manuel Zicarelli, il quale dirige nella bellissima location davanti all’isola Gallinara, messa gentilmente a disposizione dalla famiglia Frano-Vigliero, la troupe composta da Francesco Pulze ( operatore) , Simone Felici ( direttore della fotografia), Gabriele Pallanca ( fonico), Alessandro Panizza e Martina Mussone ( assistenti alla regia) i giovani attori Iacopo Ferro (Matteo) e Gaia De Giorgi (Angela) , il professor Roberto Trovato (lo psicologo) e…. Piuma ( Giuliano) accompagnato dalla sua padroncina Anita Gallo. Costumi di Anna Varaldo, colonna sonora originale di Roberto Pellegrino e montaggio del suono di Simone Altana.

Manuel Zicarelli nasce il 10/04/1987 e si forma presso la Scuola di recitazione del “Teatro Stabile di Genova”, esordisce in teatro per poi lavorare in tv e successivamente sul grande schermo, dove recita ne La città ideale di Luigi Lo Cascio. È comparso in tv all’interno della fiction di canale 5 “L’isola di Pietro” dove ha recitato insieme a Gianni Morandi ed è stato di nuovo protagonista nel piccolo schermo – su Raiuno – all’interno della serie tv “Il capitano Maria” con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. S’intitola “Ho bisogno di te” il suo primo film, che ha partecipato – come unica pellicola italiana in concorso – al “Riviera International Film Festival” di Genova Sestri Levante. E anche se il suo lavoro lo porta spesso a Milano o a Roma, tutte le volte che può torna nella sua Pietra Ligure, per tenere i corsi di recitazione e dirigere progetti teatrali e cinematografici alla scuola di teatro ‘Il Barone Rampante’ di Borgio Verezzi e per rilassarsi in un paese che sento suo, meno stressante e frenetico e più a misura d’uomo.

Marco Tosti è sceneggiatore professionista per serie tv. Attraverso una carriera nel cinema e la televisione, ha maturato esperienza nella produzione di film, documentari, serie tv e spot televisivi. E’ stato assistente di produzione, location manager e aiuto regia di numerosi set di eccellenza quali: 007 – Quantum of Solace, Inferno, Medici (Serie TV), Fiat 500x – Blue Pill (Spot TV), Ferragamo – Walking Stories (Web Serie scritta e diretta da Luca Guadagnino).