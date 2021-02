Non ci resta che piangere?

Savona è governata dalla destra, che è riuscita in cinque anni a portare l’azienda comunale per i rifiuti (ATA) al concordato fallimentare ,pur avendo ereditato una situazione già difficoltosa , lasciando la città in condizioni di sporcizia e di abbandono tali da non poter piu’ consigliare ad alcuna o alcuno di girare in essa.

Sono infatti all’ordine del giorno le immagini di giardini pubblici in stato di abbandono, strade sporche ,bidoni stracolmi di spazzatura,…

A questa situazione di estremo sfascio, a cui ad oggi si è potuto porre rimedio solo grazie all’impegno di lavoratrici e lavoratori dell’azienda comunale e al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, si è tentato di rimediare con un nuovo amministratore unico e un progetto di raccolta differenziata spinta ,che è ancora poco conosciuto ma che nelle anticipazioni da un lato poneva la raccolta differenziata spinta, assunzione di personale e l’acquisto di nuovi mezzi e dall’altro l’aumento della tassa sulla raccolta dei rifiuti di quasi il 20%.

Europa Verde ha sempre cercato di porsi come interlocutore propositivo del comune per giungere ad un sistema di raccolta,che puntasse all’obiettivo di “rifiuti zero” con azioni di riduzione, prevenzione, riuso, educazione ambientale suggerendo pure di utilizzare ed adeguare il piano di raccolta differenziata a suo tempo predisposto dalla società ESPER, che non è mai stato avviato nè dal centrosinistra,nè dal centrodestra.

A questo punto , mentre il consiglio comunale studiava e approfondiva il piano realizzato dalla società incaricata da Comune e ATA (Contarina), sulla stampa locale appare la notizia secondo cui la Lega Nord, forza di maggioranza, avrebbe commissionato un piano ad una altra società con una filosofia largamente diversa, apparentemente meno costoso e che non avrebbe comportato assunzioni di personale (male),aumenti tasse e cambio di mezzi per la raccolta.

Noi Verdi per Europa Verde abbiamo pensato:bene un ulteriore contributo ad un dibattito importante per città purche’ ci si decida : la città torni finalmente pulita e non si vedano piu’ cassonetti traboccanti di spazzatura per giorni e giorni.

Oggi però il vicesindaco Arecco della Lega Nord attacca il suo partito, a stare a notizie di stampa, perche’ sostanzialmente questo piano sarebbe stato solo un attacco nei suoi confronti e della Giunta ma in realtà non esisterebbe.

Noi abbiamo riferito solo la cronaca di stampa ancora increduli di ciò che succede perche’ sembra di assistere alle lotte per il potere e alle congiure di palazzo degli ultimi tempi dell’Impero Romano di Occidente .

Non sappiamo come continuerà questa triste storia in una città sospesa e che aspetta solo un segno di ritorno al decoro e al vivere civile ma ci chiediamo cosa ci resta da fare:

a) un appello al senso di responsabilità della destra savonese di ritirarsi in buon ordine e di dedicare questi pochi mesi almeno al decoro e alla pulizia della città invece di farci assistere a lotte da “basso impero” o alla ricerca di amministratori e amministratrici da candidare di quel centrosinistra , di cui non facevamo parte, che ha portato la città ad un deficit enorme e a colate continue di cemento oppure

b) non ci resta che piangere sulle tristi sorti di una città,che sta sempre piu’ affondando nel caos e nella sporcizia e col bitume sempre in attesa di collocazione governata da una triste giunta incapace anche di gestire l’ordinaria amministrazione?

Europa Verde Savona