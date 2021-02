Nascite, matrimoni e decessi ad Albenga: ecco cosa è cambiato dopo l’avvento del Covid

Albenga. Ci sono eventi eccezionali, che non solo modificano il ritmo quotidiano delle nostre esistenze, ma che provocano anche ricadute dirette sui comportamenti individuali.

E’ così, ad esempio, analizzando i dati presi in esame circa la programmazione di un matrimonio, dove la pandemia scoppiata nel 2020 ha aperto una forte crisi che ha investito tutto il settore e l’indotto che gravita intorno a questo lieto evento, che va dall’ abito da sposa, al fotografo, alle bomboniere, ai regali, ai viaggi, fino ai ristoranti.

Andando ad esaminare i dati, richiesti all’ufficio anagrafe del comune di Albenga, dati che non hanno valenza statistica, ma solo orientativa, molto utile però per comprendere come e cosa è cambiato dopo l’avvento della pandemia in Italia, con il virus Covid 19 che ha totalmente destabilizzato e modificato le nostre abitudini di vita, notiamo alcune differenze tra il 2019 e il 2020. Se andiamo a leggere attentamente i dati delle nascite, comparando i due anni di riferimento, notiamo un piccolo incremento delle nascite che passano da 143 del 2019 a 152 nel 2020, con 9 bimbi nati durante i vari lockdown.

Per quanto concerne i matrimoni, è evidente il calo, va da sé che durante il 2020 proprio a causa delle prescrizioni per il covid, molti hanno rinunciato spostando il matrimonio a tempi migliori o si sono sposati solo con rito civile. Dai dati emerge una diminuzione dei matrimoni pari al 50% , che passano rispetto al 2019 da 48 di cui 20 con rito religioso a 25 di cui 2 religiosi. Una diminuzione netta. I decessi sul territorio di Albenga compresi i non residenti, passano da 313 del 2019 a 471 nel 2020.

Un incremento netto che comprende purtroppo le persone che ci hanno lasciato a causa del Covid-19. Se invece si esaminano i dati dei decessi dei soli residenti ad Albenga si passerebbe da 286 persone decedute nel 2019 a 337 decedute nel 2020.