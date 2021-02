Mixed Zone, a tu per tu con mister Michele Marcolini

A tu per tu con Michele Marcolini, ex calciatore che dal 2013 ha intrapreso la carriera di allenatore. Cresciuto nelle giovanili del Vado e del Quiliano, ha militato anche nella Pegliese e nel Torino, per poi debuttare a livello di prime squadre nel Sora. In seguito ha giocato con Bari, Vicenza, Atalanta, ChievoVerona, Padova, Lumezzane. Ha all’attivo alcune presenze nella Nazionale Under 16 e nell’Under 18. Da tecnico, ha guidato Lumezzane, Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria, Avellino, AlbinoLeffe, ChievoVerona, Novara.

Michele Marcolini, classe 1975, savonese, ci racconta le tappe più significative e le emozioni vissute nella sua lunga carriera, sia da giocatore, di ruolo centrocampista, sia da mister, parlandoci del suo passato e del suo presente in ambito calcistico e non solo.