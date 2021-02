Milleproroghe, Toti: “Bene approvazione proroga contratti lavoratori della struttura d’emergenza di ponte Morandi”

Liguria. “L’approvazione in Commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera dell’emendamento al dl Milleproroghe che proroga, fino al termine dell’emergenza, i contratti dei lavoratori precari di Comune, Regione e Camera di Commercio assunti dopo il tragico crollo del Ponte Morandi , rappresenta una vittoria per tutta la Liguria”. Lo dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. “In questo modo – dice Toti – sono stati prorogati i contratti dei lavoratori fino a fine anno, evitando così che perdessero il lavoro, come sarebbe accaduto a fine mese”.

“Si tratta di lavoratori che sono stati una risorsa per il nostro territorio e che non potevamo perdere, una scelta lungimirante e un investimento a difesa del lavoro. Sono stati tuttavia rigettati – conclude Toti – altri emendamenti presentati da Regione Liguria, uno su tutti quello di includere le Srl negli aventi diritto dei risarcimenti una tantum da 15mila euro, per i quali abbiamo comunque presentato già ricorso”.

Concordi con Toti anche i deputati di Cambiamo! firmatari dell’emendamento approvato, Manuela Gagliardi, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Sili: “L’emendamento e’ stato fortemente voluto dal presidente Giovanni Toti ma e’ stato sostenuto in maniera unitaria anche dagli altri deputati liguri presenti in commissione, Lorenzo Viviani e Edoardo Rixi della Lega e Luca Pastorino di Leu che ringraziamo. Il territorio e la difesa del lavoro sono temi fondamentali per tutti”.