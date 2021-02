Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, San Valentino, avremo una giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, a parte qualche residua nube bassa al mattino sui versanti padani centro-occidentali, ma in veloce dissolvimento entro il pomeriggio.

Per quanto riguarda i venti, al mattino saranno tesi/forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente e moderati/tesi da nord-est a levante. Ventilazione in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Il mare sarà stirato sotto-costa e mosso a largo. Moto ondoso in graduale abbattimento nel corso della giornata.

Foto 2 di 2



Le temperature, invece saranno in forte calo nei valori minimi. Sulla costa: min -1/+3°C, max +4/+7°C, mentre all’interno: min -15/- 12 (sulle vette) -10/-3°C (altrove), max -4/+3°C.