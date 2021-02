Liguria. Rapido potenziamento di una struttura di alta pressione che abbraccerà l’intero comparto euro-mediterraneo, la pressione elevata e livellata a 1034-1035 Hpa sulla Penisola italiana garantirà condizioni stabili e soleggiate anche sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 23 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: residue velature o stratificazioni a ponente in dissipazione durante la mattinata; sereno altrove. Solo qualche isolato banco nuvoloso al largo sul Mar Ligure.

Venti: residui rinforzi da est-nord est, intensità moderata/tesa al largo di Capo Mele, settore ovest al largo; altrove deboli brezze o calma di vento in giornata.

Mari: generalmente mosso al mattino, moto ondoso in lenta diminuzione nel corso del pomeriggio.

Temperature: in ulteriore aumento

Costa: min +8/14°C, max +15/18°C

Interno: min 1/+10, max +11/16°C

Previsioni valide per: mercoledì 24 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: sereno ovunque, nel corso del pomeriggio non escludiamo fenomeni di “caligo” (bruma di mare) in propagazione dal mare fino alla linea di costa, in particolare sul settore centro-orientale.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: prendono ancora qualche grado in quota; temporanee flessioni nei valori massimi nelle zone interessate dall’eventuale caligo.

Tendenza per: giovedì 25 febbraio 2021

Prosegue indisturbata la fase stabile.