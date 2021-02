Liguria. Blande correnti meridionali sulla nostra regione determinano ancora per qualche giorno cieli grigi ma senza precipitazioni di rilievo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 3 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: nuvolosità compatta su tutta la regione già dalle prime ore del mattino. Qualche schiarita in più sull’estremo ponente. Non sono da escludere locali deboli piovaschi.

Venti: moderati dai quadranti meridionali, più tesi nelle valli interne del settore centro-orientale.

Mari: mosso al mattino, molto mosso dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +6/10°C, max +11/14°C

Interno: min +1/+5°C, max +9/12°C

Previsioni valide per: giovedì 4 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: in prevalenza coperto con possibili piovaschi, più probabili sul settore centrale.

Venti: meridionali moderati / tesi.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 5 febbraio 2021

Ancora molte nubi ovunque, qualche schiarita agli estremi della regione (evoluzione da confermare in dettaglio).