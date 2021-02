Liguria. Una repentina e vigorosa rimonta dell’alta pressione in sede Mediterranea espone la Liguria a flussi umidi ben più miti in grado di condensare nubi e deboli precipitazioni. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 16 febbraio 2021

Avvisi: Prestare attenzione rischio gelicidio nelle valli interne del centro-levante

Cielo e Fenomeni: nuvolosità diffusa sul centro-levante già dal mattino, pioviggini sparse sul tratto sul costa in avanzamento nelle zone interne. Quota neve in deciso aumento sull’Appennino orientale. Non si escludono locali e temporanei episodi di gelicidio. A ponente tendenzialmente asciutto, velature e stratificazioni al mattino, intensificazione della nuvolosità specie lato costa dal pomeriggio.

Venti: già nella notte si orienta da libeccio al largo e lungo la costa ovest, intensità moderata/ tesa, ma rinforzi su Capo Mele.

Mari: mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo di Capo Mele fino alla parte ovest del Golfo di Genova al mattino.

Temperature: in deciso aumento.

Costa: min +5/8°C, max +9/12°C

Interno: min -5/+1, max -1/+9°C

Previsioni valide per: mercoledì 17 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: ancora Liguria divisa in due; cielo chiuso sul centro-levante con possibilità di deboli precipitazioni; tempo asciutto a ponente, aperture sempre più probabili sul comparto imperiese.

Venti: si mantengono moderati dai quadranti meridionali.

Mari: inizialmente molto mosso, onda lunga da libeccio in scaduta nel corso della giornata.

Temperature: in ulteriore aumento specie nell’interno.

Tendenza per: giovedì 18 febbraio 2021

Nubi e precipitazioni deboli che questa volta insisteranno maggiormente sul settore centro-occidentale della regione, qualche apertura in più ai lati; scirocco vivace sul Golfo di Genova (evoluzione da confermare in dettaglio).