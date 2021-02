Liguria. Un flusso zonale (ovest/est) scorre sull’Europa abbassandosi di latitudine e traghettando perturbazioni che interessano anche la nostra penisola. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 8 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: Giornata variabile con nubi sparse e schiarite. Qualche locale nota instabile non esclusa sul levante. In serata incremento delle nubi con possibili precipitazioni nottetempo, più probabili sul settore centro orientale.

Venti: Settentrionali al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali in giornata, sino a moderati nel pomeriggio.

Mari: Mosso o molto mosso.

Temperature: In lieve calo.

Costa: min +7/12°C, max +13/15°C

Interno: min +2/+8°C, max +8/13°C

Previsioni valide per: martedì 9 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: Qualche rovescio tra la notte ed il primo mattino sul centro-levante. In giornata tempo variabile ed in prevalenza asciutto. Tendenza a peggioramento dalla serata (evoluzione da confermare).

Venti: Temporaneamente settentrionali nella prima parte di giornata. Nel pomeriggio si ridispongono da sud.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo.

Tendenza per: mercoledì 10 febbraio 2021

Piogge anche sotto forma di rovescio nella prima parte di giornata. Migliora nel pomeriggio. Evoluzione da confermare.