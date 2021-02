Liguria. Da una parte si smorza l’azione ciclonica ad ovest del continente, mentre dall’altra, ad oriente, si rinforza l’anticiclone, portando i suoi massi più a nord est della nostra regione. Ne consegue un cambio circolatorio ed uno stop alle infiltrazioni umide, che vengono sostituite da correnti più secche in grado di garantire un periodo più stabile con valori decisamente miti per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: lunedì 22 febbraio 2021

Avvisi: Venti forti in mare aperto sul bacino occidentale al mattino, tesi sulla costa del centro-ponente.

Cielo e Fenomeni: Addensamenti mattutini di tipo basso sui versanti padani del medio ponente, in diradamento. Altrove giornata che vedrà qualche nube in transito, generalmente di tipo medio alto, più spesse a ponente. Maggiori aperture invece sul centro levante, con tempo in prevalenza soleggiato.

Venti: Settentrionali, moderati o localmente tesi. Forti al mattino largo sul bacino occidentale.

Mari: Stirati sotto costa o localmente mossi. Mosso al largo.

Temperature: In aumento.

Costa: min +7/+12°C, max +12/18°C

Interno: min -1/+8, max +7/+15°C

Previsioni valide per: martedì 23 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno.

Venti: Settentrionali al mattino al più moderati. Rotazione da sud sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve ulteriore aumento.

Tendenza per: mercoledì 24 febbraio 2021

Giornata stabile ed assolata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.