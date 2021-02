Liguria. L’alta pressione garantirà ancora condizioni stabili con temperature sopra alle medie sulla nostra regione. Un’alta pressione molto forte protegge l’area mediterranea e gran parte del “Vecchio Continente” dalle perturbazioni atlantiche. Solo Gran Bretagna e Penisola Scandinava vengono interessate dai flussi atlantici. Il freddo invernale batte in ritirata verso il cuore della Russia.

Nel corso della nottata il cielo è rimasto sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono rimaste stazionarie o leggermente aumentate rispetto ai valori di ieri. A Savona la temperatura minima registrata è stata di +13,7°C.

Previsioni valide per: mercoledì 24 febbraio 2021

Avvisi: rischio banchi di nebbia a tratti lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: al mattino su Imperiese, ovest Savonese e dal Tigullio verso levante avremo nubi molto basse, con rischio di banchi di nebbia, in particolare sulle due Riviere. Altrove cielo al più parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi basse anche sul settore centrale, mentre dalla sera aumenta il rischio di nebbia sulla fascia costiera.

Venti: al mattino moderati o tesi da nord sul settore centrale, più deboli altrove. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime.

Costa: min +9/13°C, max +15/18°C

Interno: min 0/+7, max +15/19°C

Previsioni valide per: giovedì 25 febbraio 2021

Avvisi: ancora rischio di banchi di nebbia a tratti lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: cielo molto nuvoloso lungo la fascia costiera sin dal mattino. Persiste rischio di banchi di nebbia.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 26 febbraio 2021

Nessuna variazione di rilievo rispetto ai giorni precedenti. Persistono le nubi basse su gran parte della fascia costiera.