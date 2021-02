Liguria. Temporaneo rialzo barometrico nella giornata di oggi con ritorno a condizioni di tempo più soleggiato, a seguire si conferma una circolazione umida e mite per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 2 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: poco nuvoloso durante la notte ed al primo mattino, salvo nuvolosità addossata sul versante nord dell’Appennino centrale; in giornata comparsa di nubi basse a ridosso dei rilievi costieri lungo il settore centro-orientale; diversamente al pomeriggio ritroveremo cielo irregolarmente nuvoloso a ponente, tendenzialmente più soleggiato a levante e su estremo ponente.

Venti: refoli settentrionali sino al primo mattino tra Voltri e Capo Mele, Golfo di Genova in generale; brezze leggere in giornata su tutto l’arco l’arco ligure.

Mari: tra mosso e molto mosso per onda lunga da sud-ovest al largo e lungo la Riviera di Levante; mosso altrove; mare in ulteriore scaduta dal pomeriggio.

Temperature: in aumento, specie nell’interno.

Costa: min +5/10°C, max +13/16°C

Interno: min -1/+5°C, max +8/12°C

Previsioni valide per: mercoledì 3 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: in prevalenza coperto sul settore centro-orientale con precipitazioni moderate, piuttosto diffuse tra Genova e Tigullio; variabile altrove con possibili parziali aperture su imperiese.

Venti: meridionali moderati / tesi.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: massime in calo ovunque.

Tendenza per: giovedì 4 febbraio 2021

Ancora molte nubi ovunque, piogge al più moderate sul genovesato in trasferimento a ponente (evoluzione da confermare in dettaglio).