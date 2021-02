Liguria. Fino a mercoledì compreso la Liguria sarà bersaglio di due fronti perturbati, il primo dei quali è iniziato questa notte. Ecco le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 9 febbraio 2021

Avvisi: Rinforzo dei venti sud-occidentali a partire dal tardo pomeriggio con mare in aumento fino ad agitato.

Cielo e Fenomeni: nel primo mattino residua nuvolosità con qualche piovasco ancora possibile a levante in graduale miglioramento durante la mattinata. Sul centro-ponente ci aspettiamo invece cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà via via aumentando, e dalla serata sono attese le prime piogge in particolar modo sull’Imperiese e nel tratto compreso tra Genova e La Spezia con relativo entroterra. Quota neve oltre i 1000m.

Venti: da nord moderati o tesi al mattino, in rotazione da sud-ovest e in rinforzo dal tardo pomeriggio.

Mari: molto mosso al mattino, agitato dal pomeriggio per onda da sud-ovest.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +4/7°C, max +12/15°C

Interno: min +0/+5°C, max +8/12°C

Previsioni valide per: mercoledì 10 febbraio 2021

Avvisi: al mattino ancora venti forti dai quadranti meridionali e mare agitato.

Cielo e Fenomeni: Nelle prime ore del mattino pioggia intensa su gran parte della regione, con quota neve in calo (sui 600-700m a Ponente, sugli 800-900m a Levante). Nel corso della mattinata ancora forti piogge sul settore centro-orientale, più deboli a Ponente. Nel corso del pomeriggio le schiarite inizieranno ad avanzare da ovest. (Evoluzione da confermare)

Venti: forti nella prime ore del mattino dai quadranti meridionali in rotazione a nord e in indebolimento.

Mari: agitato, in calo a molto mosso dal pomeriggio.

Temperature: in calo.

Tendenza per: giovedì 11 febbraio 2021

Sereno o poco nuvoloso ovunque. Generale aumento della nuvolosità dalla sera ma senza fenomeni di rilievo.