Lutto nella politica savonese, è scomparso Piero Pesce

Boissano. Lutto a Boissano per l’improvvisa scomparsa di Piero Pesce. Aveva 76 anni.

È stato per due mandati vice sindaco del paese e vantava una lunga carriera politica: tra gli altri incarichi è stato consigliere comunale a Loano dal 1978 al 1993, assessore e vice sindaco dal 1988 al 1993, assessore provinciale dal 1995 al 2008 e ancora consigliere comunale a Loano dal 2006 al 2012, quando si era dimesso per candidarsi a Boissano (risultato vincente, aveva ricoperto per quattro anni l’incarico di vice sindaco di Rita Olivari, salvo poi dimettersi prima della fine del mandato).

In occasione delle elezioni amministrative del 2017, Pesce si era nuovamente candidato con la lista Olivari ed era risultato risultato il primo degli eletti della lista “Boissano Viva”, ed era stato nominato vice sindaco con delega a viabilità, polizia locale e sicurezza dei cittadini; protezione civile; ambiente, territorio e sottoservizi; lavori pubblici; patrimonio; smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, riciclaggio. Figura molto nota nel mondo politico savonese per via degli incarichi ricoperti, pochi anni fa Pesce si era dimesso (per la seconda volta in due mandati) dall’incarico di vice sindaco di Boissano per motivi familiari.

Si è spento nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 febbraio. Lascia la moglie Mariuccia, i figli Stefano e Mario, le nuore Cinzia e Simona, i nipoti Giulia e Matteo, fratello, cognati e cognate e la suocera.

Il funerale si terrà sabato 20 febbraio alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano. Dopo la funzione la salma procederà verso l’ara crematoria.

Sono già tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social in seguito alla notizia della scomparsa di Pesce.

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca: “Con Piero se ne va un pezzo importante della storia della nostra città – afferma il primo cittadino – Insieme a lui ho condiviso diversi mandati e molti anni di vita amministrativa. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi, sia a livello comunale (a Loano e Boissano) sia a livello provinciale. Ciò lo rendeva uno degli amministratori più esperti e capaci del nostro territorio. Pur trovandoci su ‘fronti opposti’, in lui ho sempre trovato un interlocutore rispettoso, appassionato e desideroso di fare il bene della propria città”.

“Nell’ultimo periodo aveva deciso di dedicarsi allo sport e di mettere la propria esperienza a disposizione dei nostri concittadini più giovani nelle vesti di vice presidente dell’Asd San Francesco, con cui la nostra amministrazione collabora attivamente. Ma Piero Pesce è stato anche e soprattutto un amico, sempre sorridente e di grande personalità. La sua scomparsa è per tutti i loanesi che lo hanno conosciuto ed apprezzato motivo di grande dolore. Siamo vicini ai familiari in questo momento di grave lutto. Ci mancherà”.

“Una tristissima notizia colpisce la nostra comunità. Facciamo fatica a commentare ulteriormente la notizia, tanto è il dolore che si prova. La lista Civica LoaNoi è vicina alla moglie Maria Teresa, a Stefano e Mario e alla nostra Patrizia Mel per la grande perdita. Riposa in pace Piero!”, scrivono dal gruppo LoaNoi.

La San Francesco Loano, di cui Pesce era vice presidente, si “stringe a tutta la famiglia in questo triste momento. Grazie per tutto quello che hai fatto per Loano e per i nostri ragazzi. Ti ricorderemo per sempre”.

Il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo: “Esprimo le più sentite condoglianze mie e dell’amministrazione comunale di Tovo San Giacomo alla famiglia per la scomparsa di Piero Pesce e alla comunità di Boissano dov’era stato vicesindaco del paese. Ricordo in questo triste momento, il grande impegno che Pesce profuse durante il suo mandato di assessore della Provincia di Savona per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Sp4: uomo oltre che politico sempre presente e attento al benessere della comunità”.