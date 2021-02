Ponente. Lutto nel ciclismo savonese per la scomparsa di Giuseppe Artuffo: è stato campione di ciclismo dilettanti, diverse volte campione italiano, campione mondiale master nell’84 e vincitore del trofeo Cinzano, corsa a tappe aperta anche ai professionisti.

Si è spento all’età di 91 anni all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Giuseppe lascia la moglie Teresa, le figlie Mirella e Laura, i nipoti, i pronipoti e la sorella. Cordoglio e commozione, con numerosi messaggi arrivati alla famiglia in queste ore: una vita con la passione per la bici, in sella fino ad età avanzata.

La salma è arrivata nella chiesa parrocchiale di San Bernardo, nella frazione di Ranzi a Pietra Ligure, dove alle ore 19.00 sarà recitato il Santo Rosario.

I funerali avranno luogo domani, venerdì 12 febbraio, alle ore 10.00, nella chiesa parrocchiale di Ranzi.