Tovo San Giacomo. Mentre sono in corso le indagini e i rilievi peritali sulla tragedia di questa mattina, lutto e cordoglio per la drammatica morte dell’impresario tovese travolto dal crollo del cantiere edile. A perdere la vita Maurizio Superchi, 65enne, imprenditore edile nonché proprietario del complesso immobiliare in ristrutturazione.

“La comunità di Tovo San Giacomo oggi è stata colpita da una tragedia: un nostro concittadino è morto mentre lavorava alla ristrutturazione di una vecchia abitazione.

Maurizio era una persona mite e cordiale, un grande lavoratore e la sua tragica scomparsa ci lascia tutti sgomenti” afferma il sindaco Alessandro Oddo.

“A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze ai famigliari e ci stringiamo come comunità alla moglie Anna Maria, al figlio Alex, alla nuora Valentina ed alla nipotina Sophie”.

“Ringrazio le pubbliche assistenze, il personale sanitario, i vigili del fuoco, i carabinieri di Pietra Ligure e di Finale Ligure, la polizia locale e l’Ufficio Tecnico comunale per il tempestivo intervento sul luogo della tragedia” conclude il primo cittadino tovese.

Anche dal mondo sindacale arrivano i primi commenti all’ennessima tragedia sul lavoro: “Nell’esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima in un cantiere edile, avvenuta questa mattina a Tovo San Giacomo e confidando nell’autorità giudiziaria che accerti la dinamica dell’accaduto, le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil del territorio di Savona ribadiscono con forza che la sicurezza deve essere sempre una priorità, sia che si parli di grandi cantieri che di piccoli cantieri”.

“Mai come ora chiediamo l’applicazione del protocollo Prefettizio sottoscritto e richiamiamo il ruolo fondamentale del sistema bilaterale edile in termini di sicurezza”.

“Ancora un morto sul lavoro, ancora una tragedia che si abbatte su una famiglia, su una comunità: si allunga la scia di sangue nei cantieri, una piaga che come Cisl ci sgoliamo nel denunciare ma che amaramente constatiamo non viene ancora aggredita e affrontata nel modo più duro, adeguato ed efficace possibile. Come Cisl Liguria e Filca esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita nel crollo all’interno di un cantiere edile a Tovo San Giacomo. Per quanto riguarda questa ennesima vita spezzata rimaniamo in attesa che gli organi preposti facciano piena luce”.

“A prescindere dalla tragedia di oggi, gli incidenti gravi o addirittura mortali in Liguria sono troppi per consentirci di pensare che la sicurezza sul lavoro sia rispettata. Ribadiamo che non si può continuare a sacrificare la sicurezza in nome della produttività, che tutte le regole di prevenzione devono essere sempre rispettate, anche se costa di più e il lavoro si rallenta, e che la formazione è fondamentale, imprescindibile e basilare”.