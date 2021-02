Savona. Si è appena conclusa un’esercitazione congiunta a opera del Nucleo Sapr Liguria dei vigili del fuoco e dei piloti della Fondazione di ricerca CIMA, sulle alture di Albenga.

L’operazione è stata effettuata per lo scambio di un’esperienza operativa e tecnica nell’ambito delle rispettive attività legate al comparto della lotta agli incendi boschivi.

I due gruppi hanno già collaborato in scenari operativi tra cui il crollo del ponte Morandi, scenari complessi in cui “lo scambio delle reciproche esperienze è un fondamentale valore aggiunto per incrementare costantemente il livello di sicurezza delle operazioni con APR (o UAV) e l’utilità operativa dei dati ottenuti” hanno affermato gli organizzatori.