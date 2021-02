Loano, pronti a partire i lavori per i nuovi loculi del cimitero Berbene

Loano. L’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca ha deciso di investire 40 mila euro nella realizzazione di 168 ossari per il cimitero di località Berbene.

I nuovi loculi troveranno spazio lungo la scarpata situata tra il piazzale comune e l’area delle cappelle private.

“Il cimitero capoluogo – ricordano il sindaco Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria – ha ormai raggiunto i limiti della propria ricettività. Per continuare a garantire un’adeguata disponibilità di spazi al cimitero Berbena, abbiamo ritenuto di varare questo progetto, che non comporterà alcun ampliamento dell’area cimiteriale ma solo un aumento del numero dei posti per le nuove sepolture”.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la realizzazione di 12 ossari per parte su sette “piani”, per un totale complessivo di 168 ossari. Saranno tutti dotati di impianto di illuminazione votivo.