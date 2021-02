Loano. Si amplia ulteriormente la rete di telecamere di videosorveglianza attive sul territorio comunale di Loano. Da oggi, sabato 27 febbraio, sono entrate in funzione anche gli “occhi elettronici” che monitorano il parcheggio situato alle spalle della stazione ferroviaria.

Contemporaneamente, è stato anche completato e attivato il nuovo impianto di illuminazione a servizio del park e della attigua via Stazione Vecchia.

“Le nuove telecamere ed un impianto di illuminazione potenziato contribuiranno decisamente a migliorare la sicurezza dell’intera area” notano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca. Il park di via Stazione Vecchia si trova nella cosiddetta “zona 8” e qui la tariffa per la sosta è di 80 centesimi l’ora, mentre la tariffa minima è di 40 centesimi per mezz’ora.

I residenti in possesso della tessera dedicata possono usufruire di una tariffa agevolata pari a 30 centesimi l’ora; la tariffa minima è di 15 centesimi per mezz’ora. Possono beneficiare di una tariffa speciale anche i pendolari ferroviari in possesso di abbonamento mensile. Dal 2017 le donne in stato di gravidanza e le neo mamme possono usufruire della tariffa “Cicogna” che prevede la gratuità del parcheggio tre mesi prima e due mesi dopo il parto.

Per ottenere le tessere dedicate per residenti, titolari di partita Iva, titolari di abbonamento FFSS e quelle per godere dell’esenzione “Cicogna” e per i veicoli elettrici è necessario rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al pianterreno di Palazzo Doria.

Le modalità di pagamento della sosta sono quattro: direttamente presso il parcometro, in contanti o tramite bancomat e carte di credito; da cellulare, con le app EasyPark e Whoosh. Ai pagamenti con bancomat, carte di credito e Whoosh non sono applicate commissioni, mentre con Easypark le commissioni a carico dell’utente ammontano a 19 centesimi sulle tariffe agevolate e 29 centesimi su tariffa ordinaria.