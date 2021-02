Loano, l’europarlamentare Campomenosi a sostegno di Lettieri: “Decisione inspiegabile”

Loano. L’europarlamentare della Lega Marco Campomenosi interviene sulla decisione del sindaco di Loano Luigi Pignocca di sollevare Luca Lettieri dall’incarico di vice sindaco della città: “Io credo che aspettarsi spiegazioni razionali a eventi assurdi non abbia molto senso. È per questo che esprimo la massima, sincera e incondizionata solidarietà a Lettieri Luca, rimosso inspiegabilmente da Vice Sindaco di Loano a pochi mesi dalle elezioni amministrative”.

“Forse – spiega l’europarlamentare – qualcuno non ha capito che in questa fase drammatica i cittadini vogliono una politica vicina ai loro bisogni, esattamente come Luca ha sempre fatto in questi anni di impegno per Loano. Non è questo il tempo per i bizantinismi, gli equilibrismi e i giochetti del teatrino della bassa politica. Questo vale a Bruxelles, a Roma, come a Genova e Loano”.

“Il mio intervento prescinde pure dal fatto che Lettieri è nella Lega come me, perché prima ancora dell’appartenenza politica viene il buon senso. Forza Luca, sono sicuro che continuerai ad essere sempre un riferimento per i Loanesi, che sapranno presto prendere le decisioni giuste per la loro comunità!” conclude Campomenosi.