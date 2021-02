Loano. Visita davvero poco gradita questo pomeriggio nella sede dell’Avis di Loano, nell’ex ospedale Ramella.

I soliti ignoti si sarebbero intrufolati nell’ufficio dell’associazione mettendo a soqquadro l’intero locale: “È vergognoso, siamo profondamente delusi e addolorati – si legge nell’amaro sfogo pubblicato sulla pagina facebook dell’Avis loanese -. Abbiamo ricevuto la visita dei ladri! Come si può entrare in una sede Avis e cercare di rubare? Che cosa poi? È una vergogna”.

È vergognoso, siamo profondamente delusi e addolorati, abbiamo ricevuto la visita dei ladri! Come si può entrare in una… Pubblicato da Avis Loano su Giovedì 18 febbraio 2021 “Cosa pensavano di trovare? – si sono domandati i volontari concludendo il post -. Non abbiamo nulla di valore. Chi è stato si faccia un bel esame di coscienza e si vergogni!”.