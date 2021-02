Loano, istituto Falcone rinnova percorsi alternanza scuola-lavoro: al centro la finanza

Loano. L’istituto Falcone di Loano rinnova l’offerta formativa dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del settore economico attraverso l’adesione alle proposte di Consob.

Per le classi IVB AFM e IVC RIM arriva la docenza della professoressa Sara Trucco, dell’Università degli Studi internazionali di Roma. Il tema affrontato è quello della finanza come strumento per la crescita sostenibile partendo dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015, che hanno sancito l’importanza e l’urgenza di adottare misure concrete per promuovere un modello di sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Gli incontri si svolgono ovviamente a distanza e prevedono l’elaborazione di un progetto finale da parte di ciascun alunno. Il corso, suddiviso in 14 moduli, illustra anche il ruolo che i risparmiatori possono avere in questo contesto attraverso le proprie decisioni di investimento. Particolare attenzione viene dedicata al ruolo di Consob quale organo istituzionale, alle sue funzioni, ai rapporti con la stampa e gli organi di informazione.