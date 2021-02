Loano, il gruppo misto interno alla maggioranza sgombra il campo dai dubbi: “Fiducia nel sindaco”

Loano. Il consiglio comunale loanese del 30 dicembre scorso ha visto ufficializzarsi la formazione del “Gruppo Misto” all’interno della maggioranza del sindaco Luigi Pignocca: si tratta, in particolare, di quattro consiglieri “guidati dalla volontà di mantenere alti i principi politico-amministrativi che sono stati il polo attorno a cui si è formata la lista del primo cittadino del 2016, una lista ispirata da valori democratici, lontana da derive estremiste”.

Scrivono dal gruppo misto in una nota: “Come abbiamo avuto occasione di raccontare e ribadire a più riprese, la nascita di questo gruppo non è legata ad una mancanza di fiducia nella figura del nostro sindaco, quanto piuttosto al desiderio di ripartire dal principio amministrativo di base, ovvero a condivisione di idee e progetti che riportino nuovamente Loano al centro dell’attività politica e amministrativa comunale, attenti al presente ma con una visione ben chiara della Loano che vorremo vivere nel nostro futuro”.

“Percepiamo tra i loanesi rammarico per la qualità di servizi e manutenzioni non in linea con il passato ed un certo grado di fatalismo – spiegano i consiglieri – quasi una stanca rassegnazione ad un futuro privo di grandi progetti, di idee, di volontà che permettano a Loano di mantenersi un passo avanti alle cittadine limitrofe; ciò che invece vorremmo ricreare è quel sentimento di entusiasmo che seguì ad esempio la realizzazione del nuovo porto, della passeggiata o ancora di Piazza Italia, opere che tennero alto il morale della cittadina e concorsero ad incrementare l’attrattiva del paese nei confronti del turismo”.

“Per questa ragione non abbiamo alcuna intenzione di porre pregiudiziali sull’accoglienza all’interno del gruppo, certi che la rinascita di Loano debba passare attraverso lo sviluppo di nuove idee, che per loro natura non hanno bandiera. Chiunque vorrà conoscerci e collaborare al progetto sarà il benvenuto. A questo scopo è in fase di realizzazione una pagina di Facebook, che vorrà essere un diario della nostra attività amministrativa e collettore per idee, progetti e suggerimenti, oltre ad un indirizzo email (gruppomistoloano@gmail.com) per chi volesse scriverci in privato e condividere con noi problematiche ed idee da mettere a sistema per migliorare la nostra cittadina” concludono.

Proprio con riferimento alla formazione del nuovo gruppo, la settimana prossima è in programma una nuova seduta consiliare convocata – d’urgenza – dai consiglieri di minoranza loanesi Roberto Franco, Giulia Tassara, Paolo Gervasi, Patrizia Mel e Daniele Oliva.