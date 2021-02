Loano, al via i lavori in via Doria: parcheggi gratuiti per i possessori di box

Loano. A partire dal 15 febbraio prossimo via Doria a Loano sarà oggetto di una serie di lavori.

In particolare, il progetto prevede il rifacimento dell’intera pavimentazione (con l’eliminazione dei piccoli “marciapiedi” posti ai lati della via) e del sistema di raccolta delle acque bianche.

Il cantiere è diviso in due lotti. Entro Pasqua dovrebbero concludersi gli interventi previsti nel tratto compreso tra via Boragine e via Richeri. Successivamente, prenderanno il via quelli che interesseranno il tratto terminale fino a piazza Italia.

Per tutto il periodo dei lavori l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali della zona sarà regolarmente garantito.

I possessori di garage con accesso da via Doria, invece, potranno rivolgersi all’Urp del Comune per il rilascio di un contrassegno che consentirà loro di sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento della città. La tessera sarà valida fino a fine lavori.