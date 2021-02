Liguria in zona gialla: riaprono i musei anche nel savonese, ma solo nei giorni feriali

Provincia. Dopo mesi di chiusure, possono di nuovo aprire al pubblico anche i musei e le fortezze. Ma – come prevede il Dpcm del 14 gennaio 2021 – solo nei giorni feriali e in “zona gialla”. Una settimana importante, dunque, per gli “edifici della cultura” in Liguria che finalmente possono alzare la serranda e tornare ad accogliere i visitatori ovviamente con ingressi contingentati e l’obbligo della mascherina.

In provincia di Savona, oggi riaprirà Palazzo Tagliero ad Andora, dove da martedì a venerdì (ore 15:00-19_00) sarà possibile visitare il Museo Mineralogico L. Dabroi che ospita una collezione di oltre 5.000 minerali e, nella sezione dedicata a Thor Heyerdahal, una ricca esposizione di manufatti e documenti riguardanti le imprese del famoso esploratore. Aperta al pubblico anche l’area dedicata alle sculture della mostra “De-Location” dell’artista Daniele Accosato. Ma non solo. Sarà possibile visitare anche il Contemporary Culture Center con l’esposizione fotografica “Look Eastward” delle artiste Evelyn Bencicova, Elena Chernyshova e Rania Matar.

Domani, mercoledì 3 febbraio, riaprirà al pubblico anche il Museo Archeologico del Finale dove si potrà passare piacevolmente un po’ di tempo alla scoperta dell’affascinante storia dell’uomo nel Finalese, da 350mila anni fa all’età moderna. Il museo sarà aperto dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Fino a venerdì 12 febbraio, per festeggiare la riapertura, l’ingresso sarà a prezzo ridotto (€ 3,00 anziché € 5,00) per tutti i visitatori.

Porte aperte in piena sicurezza anche per il Forte San Giovanni a Finale Ligure (ogni venerdì dalle 11.30 alle 18.30) e per il Museo dell’arte vetraria di Altare (giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00).

Per prenotare è attivo il portale dedicato www.musei.liguria.beniculturali.it/prenota. Per informazioni visitare il sito www.musei.liguria.beniculturali.it.